Перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, вероятно с оружием, - Аваков
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в ходе встрече в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"У полицейских не хватило духа, когда выходил оттуда (из палаточного городка, — ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий, — ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал министр.
Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было принято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.
"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал Аваков.
Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которым было сообщено о подозрении в совершении преступления.
- Утром 3 марта полиция проводила в палаточном городке возле Верховной Рады следственные действия. Всего в палаточном городке полиция задержала и пригласила для объяснений более 100 человек.
- Следственные действия проводили в рамках уголовных производств, одно из которых открыто по факту попытки захвата Октябрьского дворца, а другое - по событиям 27 февраля у стен Рады, когда в результате столкновений пострадали 14 стражей порядка.
- В палаточном городке возле ВР обнаружили гранаты с запалами.
- Вечером 3 марта было восстановлено движение по улице Грушевского в центре Киева, где с 17 октября находился палаточный городок представителей "Движения новых сил".
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