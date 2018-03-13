Перед обысками в палаточном городке Семенченко выносил сумки, вероятно с оружием, - Аваков

13 марта, 2018, 17:27

В сумках, которые выносил народный депутат Семен Семенченко (фракция "Самопомич") перед следственными действиями в палаточном городке у Верховной Рады 3 марта, могло быть оружие

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в ходе встрече в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У полицейских не хватило духа, когда выходил оттуда (из палаточного городка, — ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий, — ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", - рассказал министр.

Министр напомнил, что в палаточном городке были найдены боевые гранаты и запалы к ним. Он отметил, что на проведение следственных действий были соответствующие решения судов, но после обнаружения оружия было принято решение об изъятии всех вещественных доказательств и задержании участников.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", - сказал Аваков.

Министр отметил, что из задержанных 112 человек были отпущены все, кроме двоих, которым было сообщено о подозрении в совершении преступления.