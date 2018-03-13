Ночью горел полигон "Широкий лан", есть погибший и 7 раненых
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".
"На 235-м общевойсковом полигоне, в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, не совместимые с жизнью, семь получили ожоги различной степени", - заявила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.
Она отметила, что по факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Следственные действия проводят Николаевский райотдел полиции и военная прокуратура.
"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений не выявлено", - подчеркнула Вдовиченко.
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