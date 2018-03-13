Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали два похоронных фургона на границе с Россией
Об этом сообщает миссия в своем недельном отчете, опубликованном пресс-службой ОБСЕ.
Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в Российской Федерации, пересек границу из Украины в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47, а второй - пересек границу с РФ в Украину 9 марта в 14:32. Этот фургон имел надпись "Ритуальные услуги "Харон".
Сообщается, что 11 марта в 8:38 на пограничный пункт пропуска заехала "скорая" (типа УАЗ) из Российской Федерации с включенными синими фарами. Транспортное средство было с российскими регистрационными номерами и находилось определенное время внутри зоны таможенного контроля.
Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. "Скорая" вернулась обратно, вглубь территории РФ в 8:52. Внутри транспортного средства находились трое медиков и женщина в гражданской одежде.
Кроме того, за отчетный период зафиксированы 94 человека в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в РФ, а 49 - в Украину.
- Спецмиссия ОБСЕ в течение февраля зафиксировала отсутствие 104 танков различной модификации российских оккупационных войск, которые должны были быть отведены в места, определенные Минскими договоренностями.
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