Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали два похоронных фургона на границе с Россией

13 марта, 2018, 21:54

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что зафиксировала на украинско-российской границе два похоронных фургона, на одном из которых была надпись "Ритуальные услуги "Харон"

Об этом сообщает миссия в своем недельном отчете, опубликованном пресс-службой ОБСЕ.

Отмечается, что первый похоронный фургон с регистрацией в Российской Федерации, пересек границу из Украины в Российскую Федерацию 7 марта в 8:47, а второй - пересек границу с РФ в Украину 9 марта в 14:32. Этот фургон имел надпись "Ритуальные услуги "Харон".

Сообщается, что 11 марта в 8:38 на пограничный пункт пропуска заехала "скорая" (типа УАЗ) из Российской Федерации с включенными синими фарами. Транспортное средство было с российскими регистрационными номерами и находилось определенное время внутри зоны таможенного контроля.

Наблюдатели не имели возможности наблюдать за ситуацией в том месте. "Скорая" вернулась обратно, вглубь территории РФ в 8:52. Внутри транспортного средства находились трое медиков и женщина в гражданской одежде.

Кроме того, за отчетный период зафиксированы 94 человека в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях. Из них 45 направлялись в РФ, а 49 - в Украину.