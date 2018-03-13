На Житомирщине правоохранители изъяли 40 кг нелегального янтаря

13 марта, 2018, 10:46

Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями провела санкционированные обыски, во время которых изъяли 40 кг янтаря

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Во время досудебного расследования правоохранители установили места скупок и незаконного хранения добытого драгоценных камней на территории Олевского района Житомирской области.

В результате обысков было обнаружено более 40 кг незаконно добытого янтаря в хозяйственных помещениях частных домов двух местных жителей.

Выявленное драгоценные камни изъяли, решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь.