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На Житомирщине правоохранители изъяли 40 кг нелегального янтаря

Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями провела санкционированные обыски, во время которых изъяли 40 кг янтаря

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Во время досудебного расследования правоохранители установили места скупок и незаконного хранения добытого драгоценных камней на территории Олевского района Житомирской области.

В результате обысков было обнаружено более 40 кг незаконно добытого янтаря в хозяйственных помещениях частных домов двух местных жителей.

Выявленное драгоценные камни изъяли, решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь.

  • В январе в Житомире прокуратура совместно с милицией изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря свыше 100 кг этого драгоценного камня.
  • Недавно гражданин Турции пытался вывезти 20 кг янтаря через "Борисполь".
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