На Житомирщине правоохранители изъяли 40 кг нелегального янтаря
13 марта, 2018, 10:46
Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями провела санкционированные обыски, во время которых изъяли 40 кг янтаря
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
Во время досудебного расследования правоохранители установили места скупок и незаконного хранения добытого драгоценных камней на территории Олевского района Житомирской области.
В результате обысков было обнаружено более 40 кг незаконно добытого янтаря в хозяйственных помещениях частных домов двух местных жителей.
Выявленное драгоценные камни изъяли, решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь.
- В январе в Житомире прокуратура совместно с милицией изъяла из подпольного цеха по обработке янтаря свыше 100 кг этого драгоценного камня.
- Недавно гражданин Турции пытался вывезти 20 кг янтаря через "Борисполь".
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-