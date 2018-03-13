На территории ГПУ проводится сомнительная оптовая торговля, - СМИ

13 марта, 2018, 11:50

В помещении, принадлежащем ГПУ, ведется сомнительная оптовая и розничная торговля

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

На видео Станислава Иваницкого на странице Facebook видно, что некоторые лица, которые не являются работниками ГСУ ГПУ, в коридоре помещения устраивали ярмарку, на которой торгуют продуктами питания. При этом эти люди самостоятельно завозят на автомобиле товар, беспрепятственно заезжая во внутренний двор Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГСУ ГПУ), где паркуются служебные автомобили.

Неизвестно, кто позволил этим лицам вход в помещение и кто дал разрешение на въезд постороннего автомобиля с целью дальнейшего ведения торговли, если это помещение является "режимным» объектом.

Кроме того, выездная торговля продовольственными товарами, готовыми к употреблению, а также теми, которые быстро портятся, осуществляется в отведенных для этого местах с размещением передвижных малых архитектурных форм (МАФ) при наличии разрешения. Следовательно, независимо от того, является объект выездной (выносной) торговли МАФом, временным сооружением или просто автофургоном, по его размещения требуется разрешение органа местного самоуправления.

То того же место торговли должно быть оборудовано необходимыми приборами и техникой. В частности, на весах, которые используются при продаже товаров, должно быть четкое государственное поверочное клеймо, а сам прибор должен быть в исправном состоянии. Также следует иметь весь необходимый для торговли инвентарь и оборудование, например холодильник для товаров, которые быстро портятся.

Также установлены требования к продавцам, в частности продавец должен быть в головном уборе, в фирменном или санитарной одежде; необходимо соблюдать правила личной гигиены, поддерживать место торговли и территорию вокруг него в надлежащем санитарном состоянии. Кроме того, продавец обязан иметь при себе: медицинскую книжку и паспорт для удостоверения личности.

За совершение выездной или выносной торговли без разрешения органа местного самоуправления предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 17 000 до 34 000 грн. с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого правонарушения. При повторном нарушении в течение года применяется штраф в размере от 34 000 до 85 000 грн.

Также неизвестно, как данный вид торговли облагается, который ей присвоенный КВЭД (классификация видов экономической деятельности) и осуществляется торговля с применением РРО (регистратор расчетных операций).

Возникает вопрос, оформлен ли работник, работающий на этой точке. Ведь работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя. Следовательно, предприниматели при оформлении трудовых отношений с работником продолжают составлять трудовые договоры. Под каждый трудовой договор следует составлять распоряжение о принятии на работу и уведомлять налоговую перед допуском работника к работе.