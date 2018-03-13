На Киевщине задержали россиянина, который хотел убить молдавского силовика

13 марта, 2018, 23:16

В Киевской области полиция задержала объявленного в международный розыск по подозрению в покушении на милиционера в Молдове гражданина России

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант" сотрудники уголовного розыска Киевской области задержали 39-летнего гражданина Российской Федерации.

Мужчина не имел документов на право проживания в Украине и, как оказалось, находится в международном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Молдове и разбойное нападение на территории России.

Полицейские задержали иностранца. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о его дальнейшей экстрадиции в Молдову.