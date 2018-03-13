МЗ меняет порядок вызова врачей на дом
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Отмечается, что 13 марта вступил в силу приказ МЗ, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.
В частности, приказом №157 от 26 января отменяется "Книга записи вызовов врачей на дом". Таким образом, МЗ начало менять модель вызова врачей на дом в рамках реформы здравоохранения.
Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.
"Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам", — говорится в сообщении.
До сих пор все обращения пациентов в медицинское учреждение регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, какие он совершил визиты.
- Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что медицинская реформа сохраняет возможность вызова семейного врача к больному.
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