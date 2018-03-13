МЗ меняет порядок вызова врачей на дом

13 марта, 2018, 23:47

Министерство здравоохранения Украины начинает переход на новую модель вызовов врачей на дом

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что 13 марта вступил в силу приказ МЗ, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.

В частности, приказом №157 от 26 января отменяется "Книга записи вызовов врачей на дом". Таким образом, МЗ начало менять модель вызова врачей на дом в рамках реформы здравоохранения.

Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.

"Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам", — говорится в сообщении.

До сих пор все обращения пациентов в медицинское учреждение регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, какие он совершил визиты.