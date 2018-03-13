 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МЗ меняет порядок вызова врачей на дом

Министерство здравоохранения Украины начинает переход на новую модель вызовов врачей на дом

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что 13 марта вступил в силу приказ МЗ, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.

В частности, приказом №157 от 26 января отменяется "Книга записи вызовов врачей на дом". Таким образом, МЗ начало менять модель вызова врачей на дом в рамках реформы здравоохранения.

Ожидается, что пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом.

"Каждый пациент должен понимать, что когда врач идет к нему домой, он не помогает минимум трем другим пациентам", — говорится в сообщении.

До сих пор все обращения пациентов в медицинское учреждение регистрировались в книге записи вызовов врачей на дом работниками регистратуры. После этого врач получал этот журнал и должен был отчитаться, какие он совершил визиты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать