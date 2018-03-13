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Министр спорта призвал сборную Украины по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в России


фото: biathlon.com.ua
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Об этом Игорь Жданов написал в facebook.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот.

Россия – государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - надеется Жданов.

  • 10 марта на этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти сборная Украины завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.
  • Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что считает, что сборной Украины нужно ехать на этап в Тюмень, чтобы получать очки в общий зачет Кубка мира.
  • Этап Кубка мира в России будет проходить 22-25 марта и станет заключительным в нынешнем сезоне.

Читайте также: США, Канада и Чехия бойкотируют Кубок мира по биатлону в Тюмени, а Украина - нет. Как такое возможно

 

 

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