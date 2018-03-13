Министр спорта призвал сборную Украины по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в России

13 марта, 2018, 11:40

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Об этом Игорь Жданов написал в facebook.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот.

Россия – государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - надеется Жданов.

10 марта на этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти сборная Украины завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что считает, что сборной Украины нужно ехать на этап в Тюмень, чтобы получать очки в общий зачет Кубка мира.

Этап Кубка мира в России будет проходить 22-25 марта и станет заключительным в нынешнем сезоне.

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