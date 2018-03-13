Минобороны обещает к осени улучшить условия на полигоне "Широкий лан"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
С учетом времени на подготовку проектной документации, строительство объекта началось весной 2017 года, в настоящее время процент выполнения работ составляет 55%. Ориентировочная сдача строительного объекта в эксплуатацию - осень 2018 года.
Ранее были проведены открытые тендерные процедуры через систему ProZorro, где победителями стали две строительные компании — ООО "Рост" и ООО "Винницкая строительная компания".
Согласно условиям тендера и практике строительства аналогичных объектов, срок строительства составляет два года.
В Минобороны сообщили, что в 2017 году строительной компанией "Рост", осуществляющей строительство столовой, КПП, внешнего электроснабжения, объектов инженерного обеспечения и благоустройство территории выполнены и подтверждены работы на 78 млн грн. В настоящее время обустроены дороги для заезда, выполняются работы по строительству столовой, КПП, котельной, на всех инженерных объектах прокладываются сети электроснабжения, наружного освещения и ограждения по периметру.
ООО "Винницкая строительная компания", отвечающая за строительство 11 казарм в 2017 году, выполнила и подтвердила работы на 89 млн грн. Сейчас построены 11 казарм, в которых в настоящее время выполняются работы по обустройству внутренних инженерных сетей, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также внутренние отделочные работы для последующего обустройства помещений мебелью и необходимым оборудованием. Готовность указанных объектов - 60%.
Ранее журналисты показали условия проживания военных на полигоне "Широкий лан", где палатки были затоплены в грязь, а в некоторых вода поднялась до такого уровня, что спать в них было невозможно.
В Минобороны заявили, что эта информация является "предвзятой и ангажированной по содержанию".
- 13 марта один военнослужащий погиб и семеро пострадали в результате пожара, возникшего на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.
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