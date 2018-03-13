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Минобороны обещает к осени улучшить условия на полигоне "Широкий лан"

На территории полигона "Широкий Лан" под Николаевом строится стационарный полевой лагерь, который включает в себя инфраструктуру для проживания и подготовки от 2 600 до 4 000 человек (уровень бригады)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С учетом времени на подготовку проектной документации, строительство объекта началось весной 2017 года, в настоящее время процент выполнения работ составляет 55%. Ориентировочная сдача строительного объекта в эксплуатацию - осень 2018 года.

Ранее были проведены открытые тендерные процедуры через систему ProZorro, где победителями стали две строительные компании — ООО "Рост" и ООО "Винницкая строительная компания".

Согласно условиям тендера и практике строительства аналогичных объектов, срок строительства составляет два года.

В Минобороны сообщили, что в 2017 году строительной компанией "Рост", осуществляющей строительство столовой, КПП, внешнего электроснабжения, объектов инженерного обеспечения и благоустройство территории выполнены и подтверждены работы на 78 млн грн. В настоящее время обустроены дороги для заезда, выполняются работы по строительству столовой, КПП, котельной, на всех инженерных объектах прокладываются сети электроснабжения, наружного освещения и ограждения по периметру.

ООО "Винницкая строительная компания", отвечающая за строительство 11 казарм в 2017 году, выполнила и подтвердила работы на 89 млн грн. Сейчас построены 11 казарм, в которых в настоящее время выполняются работы по обустройству внутренних инженерных сетей, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также внутренние отделочные работы для последующего обустройства помещений мебелью и необходимым оборудованием. Готовность указанных объектов - 60%.

Ранее журналисты показали условия проживания военных на полигоне "Широкий лан", где палатки были затоплены в грязь, а в некоторых вода поднялась до такого уровня, что спать в них было невозможно.

В Минобороны заявили, что эта информация является "предвзятой и ангажированной по содержанию".

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