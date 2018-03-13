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МВФ настаивает на доработке законопроекта о налоге на выведенный капитал


фото: REUTERS
МВФ настаивает на доработке президентского законопроекта о налоге на выведенный капитал

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

Он пояснил, что еще 7 марта соответствующий законопроект президента Петра Порошенко уже должны бы внести на рассмотрение парламента. Несмотря на это, Фонд направил украинской стороне письмо, где выдвинул ряд требований.

В частности, в письме говорится о том, что МВФ обеспокоен по поводу потери доходов, при отсутствии каких-либо компенсирующих мер еще больше подорвет одну из основных целей - обеспечение финансовой стабильности.

Таким образом, с подобным законопроектом было бы очень сложно убедить МВФ в том, что налогово-бюджетная политика Украины останется на правильном пути, чтобы уменьшить ее высокий уровень государственного долга и поставить государственные финансы на надежную и устойчивую основу.

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"Внесение этого предложения приведет к тому, что мы не сможем завершить рассмотрение следующей программы (сотрудничества с Украиной, - ред.). Поэтому мы настоятельно призываем вас не подавать этот законопроект в парламент" - говорится в письме.

По словам Шимкива, во время следующей встречи с бизнесом 12 марта этот вопрос был обсужден.

"В результате обсуждения принимается решение искать более широкой поддержки, и тщательнее работать над убеждением МВФ. Получаю на орехи за то, что не смог убедить МВФ. Вся команда и авторы идеи очень расстроены", - подытожил он.

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