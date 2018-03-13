 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Малайзийский самолет сбили российской ракетой, - премьер Новой Зеландии о скандальном заявлении своего заместителя

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн попала под шквал критики за комментарии своего заместителя Уинстона Питерса о якобы недоказанности вины России в сбитии МН17

Об этом сообщает NZ Herald.

"Никто не оспаривает тот факт, что малайзийский самолет был сбит ракетой российского производства, нам остается узнать, кто ответственен за запуск ракеты. Никаких дискуссий, что это была не российская ракета - нет", - заявила премьер, пытаясь объяснить ремарки Питерса.

По мнению Ардерн, основной месседж министра заключался в том, что Новая Зеландия должна стремиться к расширению сети стран, с которыми можно установить зону свободной торговли.

Она также отметила, что переговоры о зоне свободной торговли с ЕС остаются приоритетом правительства, хотя руководитель внешнеполитического ведомства Новой Зеландии говорил, что соглашение со странами Таможенного союза лучше подготовлено, чем вызвал обеспокоенную реакцию представительства ЕС в Новой Зеландии.

Ардерн подчеркнула, что Питерс имел в виду честность международных отношений и говорил о том, что многие страны, несмотря на санкции продолжают торговать с РФ.

Читайте также: Удавка на шее Путина: МН17 сбили из российского "Бука"

  • Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной оккупантами Донецкой области – все 298 человек погибли.
  • 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
  • По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
  • Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
  • Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать