Малайзийский самолет сбили российской ракетой, - премьер Новой Зеландии о скандальном заявлении своего заместителя
Об этом сообщает NZ Herald.
"Никто не оспаривает тот факт, что малайзийский самолет был сбит ракетой российского производства, нам остается узнать, кто ответственен за запуск ракеты. Никаких дискуссий, что это была не российская ракета - нет", - заявила премьер, пытаясь объяснить ремарки Питерса.
По мнению Ардерн, основной месседж министра заключался в том, что Новая Зеландия должна стремиться к расширению сети стран, с которыми можно установить зону свободной торговли.
Она также отметила, что переговоры о зоне свободной торговли с ЕС остаются приоритетом правительства, хотя руководитель внешнеполитического ведомства Новой Зеландии говорил, что соглашение со странами Таможенного союза лучше подготовлено, чем вызвал обеспокоенную реакцию представительства ЕС в Новой Зеландии.
Ардерн подчеркнула, что Питерс имел в виду честность международных отношений и говорил о том, что многие страны, несмотря на санкции продолжают торговать с РФ.
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- Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной оккупантами Донецкой области – все 298 человек погибли.
- 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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