Малайзийский самолет сбили российской ракетой, - премьер Новой Зеландии о скандальном заявлении своего заместителя

13 марта, 2018, 20:36

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн попала под шквал критики за комментарии своего заместителя Уинстона Питерса о якобы недоказанности вины России в сбитии МН17

Об этом сообщает NZ Herald.

"Никто не оспаривает тот факт, что малайзийский самолет был сбит ракетой российского производства, нам остается узнать, кто ответственен за запуск ракеты. Никаких дискуссий, что это была не российская ракета - нет", - заявила премьер, пытаясь объяснить ремарки Питерса.

По мнению Ардерн, основной месседж министра заключался в том, что Новая Зеландия должна стремиться к расширению сети стран, с которыми можно установить зону свободной торговли.

Она также отметила, что переговоры о зоне свободной торговли с ЕС остаются приоритетом правительства, хотя руководитель внешнеполитического ведомства Новой Зеландии говорил, что соглашение со странами Таможенного союза лучше подготовлено, чем вызвал обеспокоенную реакцию представительства ЕС в Новой Зеландии.

Ардерн подчеркнула, что Питерс имел в виду честность международных отношений и говорил о том, что многие страны, несмотря на санкции продолжают торговать с РФ.

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