Лондон оставляет в силе ультиматум Москве после отравления Скрипаля, - Джонсон

13 марта, 2018, 22:52

Лондон оставляет в силе ультиматум, выдвинутій Москве премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй

Об этом сообщает DW.

Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку.

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"Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.

Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Он также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери".