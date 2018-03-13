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Лондон оставляет в силе ультиматум Москве после отравления Скрипаля, - Джонсон

Лондон оставляет в силе ультиматум, выдвинутій Москве премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй

Об этом сообщает DW.

Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку.

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"Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.

Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Он также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери".

  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало дурно в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
  • Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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