Лондон оставляет в силе ультиматум Москве после отравления Скрипаля, - Джонсон
Об этом сообщает DW.
Если Россия не даст объяснений по делу об отравлении Сергея Скрипаля, "мы объявим ответ Великобритании, и он прозвучит уже завтра", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
Он сообщил, что позиция Лондона встретила международную поддержку.
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"Меня вдохновила готовность наших друзей продемонстрировать нам поддержку и солидарность", - заявил Джонсон.
Джонсон поговорил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Он также приветствовал поддержку Вашингтона, где "Тиллерсон прошлой ночью четко отметил наличие общей картины все более разрушительного поведения России - от поддержки безрассудного применения химического оружия в Сирии до улиц британского Солсбери".
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало дурно в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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