Гривня укрепилась, преодолев отметку в 26 грн/$. По новому курсу НБУ доллар подешевел до 25,92 грн
13 марта, 2018, 19:09
На вторник, 13 марта, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 25,92 грн/долл., 31,89 грн/евро и 4,58 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Межбанк открылся долларом по 25,89 грн в покупке и 25,92 грн в продаже. Позже доллар подорожал до 25,94-25,98 грн в покупке и продаже соответственно.
Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 19:10 составила 26,05 грн в покупке и 26,15 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,16 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,6 грн.
В среду, 14 марта, НБУ установил официальный валютный курс на уровне 25,92 грн/долл., 32,07 грн/евро и 4,55 грн за 10 российских рублей
- Напомним, 12 марта Национальный банк Украины купил во время валютного аукциона $61 млн по средневзвешенному курсу 25,9465 грн/долл.
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