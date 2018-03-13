Евросоюз обновил черный список офшоров
13 марта, 2018, 14:05
Во вторник, 13 марта, Евросоюз обновил перечень стран и территорий, власти которых не сотрудничают должным образом в вопросе ухода от налогообложения и отмывания денег
Соответствующее решение принял Совет ЕС по финансово-экономическим вопросам, передает "Укринформ".
Сейчас этот перечень включает 9 налоговых юрисдикций. Совет ЕС изъяла из перечня Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию, но добавила к нему Багамы, Сент-Китс и Невис, а также Американские Виргинские острова.
В решении отмечается, что политика ЕС направлена на эффективное управление в сфере налогообложения во всем мире, а также на противодействие уклонению от налогообложения и борьбу с мошенничеством.
- Напомним, ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Украина попадет в черный список офшоров Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег FATF, если не изменит налоговое законодательство.
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