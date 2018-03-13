Есть видеодоказательства встреч Рубана и Захарченко. Планировался теракт с "сотнями трупов", - ГПУ
Об этом в эфире канала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "РБК-Украина".
Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экпертизы видео - и аудиозаписей в этом деле.
"Думаю, что на этой неделе она (экспертиза) будет завершена. У нас есть доказательства выложенные в аудио, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - подчеркнул Луценко.
По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.
Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках
"Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания", - рассказал Луценко.
Он добавил, что следствие имеет доказательства того, что готовился теракт: в частности, согласно материалам, "трупов могло быть сотни", а для атаки хотели использовать минометы, автоматы и гранаты.
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Сам задержанный отверг все обвинения, Говорит, ехал как водитель, должен был везти мебель и его подставили.
- 9 марта Владимира Рубана взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
-
Читайте также
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей