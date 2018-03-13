Есть видеодоказательства встреч Рубана и Захарченко. Планировался теракт с "сотнями трупов", - ГПУ

13 марта, 2018, 07:55

У следователей есть аудио - и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем оккупантов из "ДНР" Александром Захарченко

Об этом в эфире канала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экпертизы видео - и аудиозаписей в этом деле.

"Думаю, что на этой неделе она (экспертиза) будет завершена. У нас есть доказательства выложенные в аудио, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - подчеркнул Луценко.

По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.

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"Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания", - рассказал Луценко.

Он добавил, что следствие имеет доказательства того, что готовился теракт: в частности, согласно материалам, "трупов могло быть сотни", а для атаки хотели использовать минометы, автоматы и гранаты.