 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Есть видеодоказательства встреч Рубана и Захарченко. Планировался теракт с "сотнями трупов", - ГПУ

У следователей есть аудио - и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем оккупантов из "ДНР" Александром Захарченко

Об этом в эфире канала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас представители профильного института СБУ проводят экпертизы видео - и аудиозаписей в этом деле.

"Думаю, что на этой неделе она (экспертиза) будет завершена. У нас есть доказательства выложенные в аудио, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - подчеркнул Луценко.

По его словам, все доказательства и материалы по делу Рубана будут обнародованы уже после завершения следствия.

Читайте также: Что известно о Рубане и его задержании: "Россотрудничество", Медведчук и гранаты в ящиках

"Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержания", - рассказал Луценко.

Он добавил, что следствие имеет доказательства того, что готовился теракт: в частности, согласно материалам, "трупов могло быть сотни", а для атаки хотели использовать минометы, автоматы и гранаты.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать