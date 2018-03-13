Двое украинских хакеров нанесли DHL ущерб в 1,5 млн евро
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Хакеров обнаружили работники киберполиции вместе с немецкими правоохранителями в рамках международного сотрудничества.
Двое граждан Украины с 2013 по 2016 год получали доступ к учетным записям клиентов немецкой почты с помощью заранее похищенных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности). Далее преступники заказывали в большом количестве цифровые пакетные марки, чтобы перепродать их со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости. Клиентов находили через рекламу в интернете.
Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи пакетных почтовых марок. Полученные преступным путем денежные средства немедленно обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.
Работники киберполиции Черновицкой установили преступников: 28-летнюю женщину и 22-летнего мужчину. В их квартирах уже провели обыск и изъяли соответствующую компьютерную технику и носители информации.
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