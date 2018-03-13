Disney строит два парка по мотивам "Звездных войн". Как они будут выглядеть
13 марта, 2018, 17:10
Компания Disney строит в Калифорнии и Флориде два тематических парка, полностью посвященных вселенной "Звездных войн". Открыть их планируют уже в 2019 году
Об этом сообщает boredpanda.
Калифорнийский парк будет изображать вымышленную планету Бату, которая до сих пор не появлялась в фильмах серии. Его строительство началось в апреле 2016 года, а бюджет всего проекта составляет около двух миллиардов долларов.
А так парк должен выглядеть после открытия
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