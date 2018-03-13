 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Disney строит два парка по мотивам "Звездных войн". Как они будут выглядеть

Компания Disney строит в Калифорнии и Флориде два тематических парка, полностью посвященных вселенной "Звездных войн". Открыть их планируют уже в 2019 году

Об этом сообщает boredpanda.

Калифорнийский парк будет изображать вымышленную планету Бату, которая до сих пор не появлялась в фильмах серии. Его строительство началось в апреле 2016 года, а бюджет всего проекта составляет около двух миллиардов долларов.

null

null

null

null

null

А так парк должен выглядеть после открытия

null

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать