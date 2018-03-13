ЦРУ впервые в истории возглавила женщина. Кто такая Джина Геспел

13 марта, 2018, 17:09

Во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп назначил на должность директора Центрального разведывательного управления Джину Геспел, которая ранее работала первым заместителем главы ведомства. Геспел стала первой женщиной во главе ЦРУ

Джина Геспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать в ЦРУ в 1985 году.

В 2002 году Геспел руководила "черным участком" - тюрьмой ЦРУ в Таиланде под кодовым названием "Кошачий глаз". Там содержали подозреваемых в причастности к террористической организации "Аль-Каида" Абд аль-Рахима аль-Нашири и Абу Зубайдаха. В отчете Комитета Сената по разведке о пытках в ЦРУ говорилось, что этих заключенных допрашивали с применением запрещенных методов. Их топили, лишали сна и применяли другие пытки, вследствие чего Зубайдах потерял левый глаз.

Позже Геспел стала начальником штаба в Центре борьбы с терроризмом ЦРУ, возглавляемом Хосе Родригесом. В своих мемуарах Родригес писал, что Геспел в 2005 году приказала уничтожить десятки видеокассет из таиландского "черного участка".

В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан назначил Геспел исполняющей обязанности заместителя директора Национальной службы охраны окружающей среды, осуществляющей скрытые операции по всему миру. Однако ее сняли с этой должности навсегда из-за критики в связи с ее участием в программе "Передача, содержание и допрос". Геспел также занимала пост заместителя директора Национальной службы чрезвычайной разведки и скрытого воздействия.

2 февраля 2017 года президент Дональд Трамп назначил Геспел заместителем директора ЦРУ. 8 февраля несколько членов Комитета Сената по разведке призвали Трампа пересмотреть назначения Геспел на должность заместителя директора из-за сведений о несанкционированном уничтожении видеокассет с допросами ЦРУ аль-Нашири и Зубайдаха, которые могли подтвердить использование пыток.

Геспел имеет награду Джорджа Герберта Уокера Буша за совершенство в борьбе с терроризмом, премию Донована, медаль разведки за заслуги и премию президента.