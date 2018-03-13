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ЦРУ впервые в истории возглавила женщина. Кто такая Джина Геспел


фото: youtube
Во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп назначил на должность директора Центрального разведывательного управления Джину Геспел, которая ранее работала первым заместителем главы ведомства. Геспел стала первой женщиной во главе ЦРУ

Джина Геспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать в ЦРУ в 1985 году.

В 2002 году Геспел руководила "черным участком" - тюрьмой ЦРУ в Таиланде под кодовым названием "Кошачий глаз". Там содержали подозреваемых в причастности к террористической организации "Аль-Каида" Абд аль-Рахима аль-Нашири и Абу Зубайдаха. В отчете Комитета Сената по разведке о пытках в ЦРУ говорилось, что этих заключенных допрашивали с применением запрещенных методов. Их топили, лишали сна и применяли другие пытки, вследствие чего Зубайдах потерял левый глаз.

Позже Геспел стала начальником штаба в Центре борьбы с терроризмом ЦРУ, возглавляемом Хосе Родригесом. В своих мемуарах Родригес писал, что Геспел в 2005 году приказала уничтожить десятки видеокассет из таиландского "черного участка".

В 2013 году тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан назначил Геспел исполняющей обязанности заместителя директора Национальной службы охраны окружающей среды, осуществляющей скрытые операции по всему миру. Однако ее сняли с этой должности навсегда из-за критики в связи с ее участием в программе "Передача, содержание и допрос". Геспел также занимала пост заместителя директора Национальной службы чрезвычайной разведки и скрытого воздействия.

2 февраля 2017 года президент Дональд Трамп назначил Геспел заместителем директора ЦРУ. 8 февраля несколько членов Комитета Сената по разведке призвали Трампа пересмотреть назначения Геспел на должность заместителя директора из-за сведений о несанкционированном уничтожении видеокассет с допросами ЦРУ аль-Нашири и Зубайдаха, которые могли подтвердить использование пыток.

Геспел имеет награду Джорджа Герберта Уокера Буша за совершенство в борьбе с терроризмом, премию Донована, медаль разведки за заслуги и премию президента.

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