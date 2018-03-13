Чубаров предлагает изменить статус Крыма в Конституции еще до деоккупации полуострова

13 марта, 2018, 17:50

Народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что для внесения изменений в Конституцию относительно статуса Автономной Республики Крым не нужно ждать деоккупации полуострова

Чубаров сделал свое заявление на встрече руководства Меджлиса с главами дипломатических миссий и аккредитованных в Украине международных организаций, сообщает "Укринформ".

"В отличие от некоторых скептиков, которые думают, что усовершенствования статуса Автономной Республики Крым нужно обсуждать после деоккупации Крыма, мы, наоборот, утверждаем - это надо делать сейчас", - сказал Чубаров.

Он пояснил, что поскольку процесс рассмотрения проекта целостного текста изменений и дополнений к Конституции Украины в части Крыма и Севастополя еще не завершен, пока необходимо "воздержаться от его обсуждения".

Вместе с тем политик рассказал об основных принципах, которые отражают суть изменений в раздел 10 Конституции Украины.

"Первый Принцип - источником статуса Автономной Республики Крым является право крымскотатарского народа на самоопределение. Второй принцип - Конституция автономии Крыма должна быть утверждена при согласовании и поддержке Курултая", - сказал он.

Третьим, по словам Чубарова, является принцип использования крымскотатарского языка в общественной жизни.

"Крымскотатарский язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни в Крыму, наряду с государственнім языком, кроме случаев, регламентированных законами Украины", - отметил депутат.

Кроме того, Чубаров подчеркнул, что в Конституции предлагается закрепить Курултай (съезд, - ред.), который избирается коренным народом Крыма, как высший представительный орган крымскотатарского народа. Также, отметил он, изменения в Конституцию Украины должны гарантировать крымскотатарскому народу представительство в органах власти и обсуждение всех значимых вопросов развития автономии с представительным органом крымскотатарского народа.

Политик добавил, что текст проекта изменений к Конституции Украины, касающихся Автономной Республики Крым и города Севастополь, должен найти поддержку в конституционной комиссии, после чего он будет подан на рассмотрение в Конституционный суд и далее - в Верховную Раду Украины.

"Перед нами очень сложная работа. Но исходя из того, что настроения большинства украинского общества со времени аннексии Крыма демонстрировали поддержку крымскотатарского народа и понимание его права на самоопределение, мы надеемся, что вся та работа, которую мы проводим, даст свои результаты", - резюмировал Чубаров.