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Боевики подорвали кортеж премьера Палестины

Во время визита премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха в сектор Газа на него было совершено покушение

Об этом сообщает Reuters.

Когда глава правительства направлялся на открытие завода по переработке отходов, возле пограничного перехода Эрез произошел взрыв, целью которого был его кортеж.

При покушении сам Хамдаллах не пострадал, однако несколько человек получили ранения.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но палестинские власти уже обвинили в нападении экстремистскую группировку ХАМАС. Сами же боевики свою причастность к покушению отрицают.

 

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