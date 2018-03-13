Боевики подорвали кортеж премьера Палестины
13 марта, 2018, 16:46
Во время визита премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллаха в сектор Газа на него было совершено покушение
Об этом сообщает Reuters.
Когда глава правительства направлялся на открытие завода по переработке отходов, возле пограничного перехода Эрез произошел взрыв, целью которого был его кортеж.
При покушении сам Хамдаллах не пострадал, однако несколько человек получили ранения.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но палестинские власти уже обвинили в нападении экстремистскую группировку ХАМАС. Сами же боевики свою причастность к покушению отрицают.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-