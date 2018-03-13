Безжалостный харизматичный диктатор: Что думают о Путине жители США, Сирии и еще 8 стран мира

13 марта, 2018, 12:15

Жители десяти стран мира выразили свои мнения относительно действий президента России Владимира Путина

Об этом говорится в репортаже канала BBC.

Журналисты спросили у разных людей из десяти стран мира, что они думают про российского президента Владимира Путина. Вот что они ответили:

Сеул, Южная Корея

Респондент №1: Тот, который контролирует;

Респондент №2: Диктатор;

Респондент №3: Меня волнует Путин;

Респондент №4: У него там что-то вроде диктатуры;

Респондент №5: Он меня пугает;

Дамаск, Сирия

Респондент №1: Он могучий, стоял бок о бок с Сирией, когда все Арабские страны этого не делали;

Респондент №2: Путин - идеальный президент. Честный, сильный и суровый. Он принимает решения, в которых уверен;

Бейрут, Ливан

Респондент №1: Мне он не нравится, потому что он поддерживает преступника (сирийского президента, - ред.) Башара Асада;

Респондент №2: Роль России в Сирии - это лучше, чем ничего;

Багдад, Ирак

Респондент №1: Он перенес войну между ним и США на Ближний Восток;

Респондент №2: Он создает баланс между другими мощными государствами, такими как США и Великобритания;

Вашингтон, США

Респондент №1: Мне не нравится, что он, как мне кажется, врет;

Респондент №2: Мне нравится его прямолинейность, потому что никогда не возникает вопроса, что на самом деле он поддерживает;

Респондент №3: Я действительно думаю, что если бы он не повлиял на выборы, то (президент США Дональд) Трамп не победил бы;

Респондент №4: Мне не нравится то, как он управляет своей страной и как относится к своему народу, а также, что он вмешивается в дела других стран. Хорошо, что мы, американцы, так не делаем;

Париж, Франция

Респондент №1: Харизматичный, достаточно прямолинейный, знает, чего он хочет;

Брюссель, Бельгия

Респондент №1: Он бы мог прилагать больше усилий для достижения демократии;

Респондент №2: Я бы не доверяла ему;

Белград, Сербия

Респондент №1: Мне нравится, что он поднял свою страну из пепла;

Исламабад, Пакистан

Респондент №1: Он как ролевая модель для всех нас, он боролся, пока другие ничего не делали. Это делает его хорошим лидером;

Респондент №2: Лидер такой великой нации должен быть прекрасным для всех наций;

Респондент №3: Он один из тех людей, которых ты просто не можешь не уважать хотя бы немножко, потому что он очень умный;

Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика