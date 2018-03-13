Безжалостный харизматичный диктатор: Что думают о Путине жители США, Сирии и еще 8 стран мира
13 марта, 2018, 12:15
Жители десяти стран мира выразили свои мнения относительно действий президента России Владимира Путина
Об этом говорится в репортаже канала BBC.
Журналисты спросили у разных людей из десяти стран мира, что они думают про российского президента Владимира Путина. Вот что они ответили:
Сеул, Южная Корея
- Респондент №1: Тот, который контролирует;
- Респондент №2: Диктатор;
- Респондент №3: Меня волнует Путин;
- Респондент №4: У него там что-то вроде диктатуры;
- Респондент №5: Он меня пугает;
Дамаск, Сирия
- Респондент №1: Он могучий, стоял бок о бок с Сирией, когда все Арабские страны этого не делали;
- Респондент №2: Путин - идеальный президент. Честный, сильный и суровый. Он принимает решения, в которых уверен;
Бейрут, Ливан
- Респондент №1: Мне он не нравится, потому что он поддерживает преступника (сирийского президента, - ред.) Башара Асада;
- Респондент №2: Роль России в Сирии - это лучше, чем ничего;
Багдад, Ирак
- Респондент №1: Он перенес войну между ним и США на Ближний Восток;
- Респондент №2: Он создает баланс между другими мощными государствами, такими как США и Великобритания;
Вашингтон, США
- Респондент №1: Мне не нравится, что он, как мне кажется, врет;
- Респондент №2: Мне нравится его прямолинейность, потому что никогда не возникает вопроса, что на самом деле он поддерживает;
- Респондент №3: Я действительно думаю, что если бы он не повлиял на выборы, то (президент США Дональд) Трамп не победил бы;
- Респондент №4: Мне не нравится то, как он управляет своей страной и как относится к своему народу, а также, что он вмешивается в дела других стран. Хорошо, что мы, американцы, так не делаем;
Париж, Франция
- Респондент №1: Харизматичный, достаточно прямолинейный, знает, чего он хочет;
Брюссель, Бельгия
- Респондент №1: Он бы мог прилагать больше усилий для достижения демократии;
- Респондент №2: Я бы не доверяла ему;
Белград, Сербия
- Респондент №1: Мне нравится, что он поднял свою страну из пепла;
Исламабад, Пакистан
- Респондент №1: Он как ролевая модель для всех нас, он боролся, пока другие ничего не делали. Это делает его хорошим лидером;
- Респондент №2: Лидер такой великой нации должен быть прекрасным для всех наций;
- Респондент №3: Он один из тех людей, которых ты просто не можешь не уважать хотя бы немножко, потому что он очень умный;
Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика
- Респондент №1: Он диктатор, он безжалостный и выдающийся правитель;
- Респондент №2: Такое ощущение, что он из мафии: все, что я о нем читаю, как-то с этим связано;
- Респондент №3: Путин делает то, что заблагорассудится. Несмотря на то, хорошо это, или плохо. Думаю, это должны решать россияне;
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