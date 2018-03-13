 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Безжалостный харизматичный диктатор: Что думают о Путине жители США, Сирии и еще 8 стран мира

Жители десяти стран мира выразили свои мнения относительно действий президента России Владимира Путина

Об этом говорится в репортаже канала BBC.

Журналисты спросили у разных людей из десяти стран мира, что они думают про российского президента Владимира Путина. Вот что они ответили:

Сеул, Южная Корея

  • Респондент №1: Тот, который контролирует;
  • Респондент №2: Диктатор;
  • Респондент №3: Меня волнует Путин;
  • Респондент №4: У него там что-то вроде диктатуры;
  • Респондент №5: Он меня пугает;

Дамаск, Сирия

  • Респондент №1: Он могучий, стоял бок о бок с Сирией, когда все Арабские страны этого не делали;
  • Респондент №2: Путин - идеальный президент. Честный, сильный и суровый. Он принимает решения, в которых уверен;

Бейрут, Ливан

  • Респондент №1: Мне он не нравится, потому что он поддерживает преступника (сирийского президента, - ред.) Башара Асада;
  • Респондент №2: Роль России в Сирии - это лучше, чем ничего;

Багдад, Ирак

  • Респондент №1: Он перенес войну между ним и США на Ближний Восток;
  • Респондент №2: Он создает баланс между другими мощными государствами, такими как США и Великобритания;

Вашингтон, США

  • Респондент №1: Мне не нравится, что он, как мне кажется, врет;
  • Респондент №2: Мне нравится его прямолинейность, потому что никогда не возникает вопроса, что на самом деле он поддерживает;
  • Респондент №3: Я действительно думаю, что если бы он не повлиял на выборы, то (президент США Дональд) Трамп не победил бы;
  • Респондент №4: Мне не нравится то, как он управляет своей страной и как относится к своему народу, а также, что он вмешивается в дела других стран. Хорошо, что мы, американцы, так не делаем;

Париж, Франция

  • Респондент №1: Харизматичный, достаточно прямолинейный, знает, чего он хочет;

Брюссель, Бельгия

  • Респондент №1: Он бы мог прилагать больше усилий для достижения демократии;
  • Респондент №2: Я бы не доверяла ему;

Белград, Сербия

  • Респондент №1: Мне нравится, что он поднял свою страну из пепла;

Исламабад, Пакистан

  • Респондент №1: Он как ролевая модель для всех нас, он боролся, пока другие ничего не делали. Это делает его хорошим лидером;
  • Респондент №2: Лидер такой великой нации должен быть прекрасным для всех наций;
  • Респондент №3: Он один из тех людей, которых ты просто не можешь не уважать хотя бы немножко, потому что он очень умный;

Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика

  • Респондент №1: Он диктатор, он безжалостный и выдающийся правитель;
  • Респондент №2: Такое ощущение, что он из мафии: все, что я о нем читаю, как-то с этим связано;
  • Респондент №3: Путин делает то, что заблагорассудится. Несмотря на то, хорошо это, или плохо. Думаю, это должны решать россияне;

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать