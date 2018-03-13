Белый дом готов к встрече Трампа и Ким Чен Ына, ждет лишь ответа КНДР
13 марта, 2018, 09:22
В Белом доме готовы к беспрецедентной встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания
Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что представители северокорейского режима еще до сих пор публично не заявили о возможности проведения такой встречи.
Отвечая на вопрос о том, не означает ли молчание КНДР срыва такой встречи, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что американская власть ожидает, что встреча все же состоится.
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"Предложение было сделано, и мы согласились. Северная Корея сделала несколько обещаний, и мы надеемся, что они будут придерживаться этих обещаний, и если да, то встреча состоится, как планировалось", - подчеркнула Сандерс.
- Отметим, накануне Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.
- Швеция готова стать местом исторической встречи между Трампом и Ким Чен Ыном.
- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
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