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Белый дом готов к встрече Трампа и Ким Чен Ына, ждет лишь ответа КНДР

В Белом доме готовы к беспрецедентной встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что представители северокорейского режима еще до сих пор публично не заявили о возможности проведения такой встречи.

Отвечая на вопрос о том, не означает ли молчание КНДР срыва такой встречи, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что американская власть ожидает, что встреча все же состоится.

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"Предложение было сделано, и мы согласились. Северная Корея сделала несколько обещаний, и мы надеемся, что они будут придерживаться этих обещаний, и если да, то встреча состоится, как планировалось", - подчеркнула Сандерс.

 

 

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