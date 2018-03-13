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19-летний поляк сжег на Тернопольщине герб Украины

Из Украины депортировали 19-летнего поляка, который на Тернопольщине сжег стилизованное изображение Малого государственного герба

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Тернопольской области.

Юноша во время отдыха с друзьями публично сжег в камине стилизованное изображение Малого государственного герба Украины, украшавшее стену зала в заведении общественного питания. За совершение хулиганских действий, открыто унижавших национальную честь и достоинство украинцев и способных привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном выдворении из Украины гражданина Польши, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя.

12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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