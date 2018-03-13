19-летний поляк сжег на Тернопольщине герб Украины
13 марта, 2018, 19:54
Из Украины депортировали 19-летнего поляка, который на Тернопольщине сжег стилизованное изображение Малого государственного герба
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Тернопольской области.
Юноша во время отдыха с друзьями публично сжег в камине стилизованное изображение Малого государственного герба Украины, украшавшее стену зала в заведении общественного питания. За совершение хулиганских действий, открыто унижавших национальную честь и достоинство украинцев и способных привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном выдворении из Украины гражданина Польши, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя.
12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- МИД Украины заявило, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- Верховная Рада приняла постановление о польском законе. Украинские нардепы подчеркнули, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял Богдана Хмельницкого к Адольфу Гитлеру.
- 2 марта министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности Украины признать преступления против поляков, но настоял, что Польша должна сделать аналогичный шаг.
- 7 марта Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу к продолжению общего примирения, которого ждут украинцы и поляки.
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