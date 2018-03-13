10 способов, как Британия может наказать Россию за отравление Скрипаля. Материал The Guardian

13 марта, 2018, 15:12

Существует 10 способов, которые позволят Великобритании наказать Россию за отравление бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери

Об этом говорится в статье издания The Guardian.

Отмечается, что еще до отравления Скрипаля, МИД Великобритании направил в комитет по вопросам иностранных дел меморандум, в котором говорилось, что Россия все чаще определяет себя как оппозицию по отношению к Западу.

Впрочем, тогда в МИД отмечали, что хотят снизить риск конфликта и конструктивно взаимодействовать с Россией в интересах безопасности и стабильности.

Нынешние события в Солсбери сильно повлияли на ситуацию. По словам бывшего советника премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности лорда Питера Рикеттса, задача теперь состоит в том, чтобы "наказать Россию так, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть и принять все к сведению".

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Издание перечислило ряд наказаний, которые власти Великобритании могут применить против России.

1. Высылка дипломатов

Минималистский вариант, использованный правительством Дэвида Кэмерона после отравления полонием Александра Литвиненко (экс-сотрудник российских спецслужб, который впоследствии стал оппонентом правительства Путина) в 2006 году.

Изгнание посла стало бы серьезным шагом, но оставило бы Великобританию лишенной канала связи высокого уровня в Москве. Ответные действия, в частности высылка британского посла из России, вероятно, приведут к глубокому замораживанию отношений стран.

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2. Попросить Офис коммуникаций (регуляторный орган по вопросам телевещания) признать, что российские СМИ, такие как Russia Today (RT), не подходят для получения лицензии на вещание

Общественным деятелям, в том числе членам теневого кабинета, или футбольному менеджеру Жозе Моуринью, может быть официально предложено выйти из прибыльных контрактов, которые они подписали, чтобы появиться на RТ.

Такой шаг должны поддержать во Франции, где были приняты решительные меры против фейковых новостей после заявлений о вмешательстве России во французские президентские выборы.

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3. Обратиться за поддержкой к ЕС, чтобы чиновники из области спорта не присутствовали на Чемпионате мира по футболу

Это не приведет к бойкоту футболистов, но, во всяком случае, многие страны вряд ли захотят последовать этому примеру.

4. Внести поправки в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег

В законодательство можно было бы внести поправки, чтобы обеспечить более жесткие санкции против лиц, нарушающих права человека.

В частности, это такие люди, как преследователи российского бухгалтера Сергея Магнитского, умершего в тюрьме в России после раскрытия подробностей о массовом мошенничестве со стороны государства.

5. Заморозить активы российских олигархов, которые не могут объяснить источники своего имущественного богатства в Лондоне

Это было бы юридически опасным и могло бы поразить столько же противников Путина, сколько и союзников.

6. Требовать дальнейших санкций Евросоюза против России

Против России введено наибольшее количество санкций в мире - не считая Южную Корею - однако страна оказалась устойчивой к карательным мерам.

Часто ведется борьба за то, чтобы убедить Германию, Италию и Грецию сохранить существующие санкции Евросоюза против Кремля за агрессию против Украины. При этом, по мнению большинства экспертов, эти санкции в прошлом году привели к сокращению темпов роста российской экономики только на 1%.

В недавнем докладе эстонское разведывательное ведомство заявило, что Путин "использует западные санкции, чтобы защитить себя от критики неудачной экономической политики".

7. Усилить присутствие НАТО на российской границе

Британская армия уже имеет четырехлетнее ротационное присутствие, но приближение к Беларуси будет посылать определенный сигнал.

НАТО может усилить стратегическое давление на Москву, ускорив процесс признания Украины для предварительного членства в Альянсе путем согласования плана действий относительно членства. Подобное поощрение можно предложить на Балканах - ключевой области конфликта с Россией.

8. Признать Россию государством-спонсором терроризма

В США подобные действия приводит к целому ряду односторонних санкций, включая запрет на экспорт и продажу оружия, запрет на экономическую помощь и другие карательные меры.

9. Отключить российские банки от системы Swift

Некоторые российские банки, связанные с Ираном, были отрезаны от международной системы обмена финансовыми данными (Swift). Это может ослабить способность России торговать на международном уровне, но российские банки перешли на русскую платежную систему SPFS, образованную с крупными странами, которые не входят в G7.

10. Утечка или намеренная публикация классифицированных материалов о масштабах отмывания денег Путиным и его союзниками

У британских разведывательных служб есть доступ к большому объему материалов, некоторые из которых открыты, с данными о том, как Путин, его семья и бизнес-окружение перевели деньги за границу. Правительство Британии могло бы предоставить официальную информацию по этому вопросу.

Недостатком является то, что это будет рассматриваться как попытка вмешаться в текущую российскую президентскую избирательную кампанию.