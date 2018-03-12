Защищенный смартфон для наркоторговца. В США арестовали гендиректора компании, которая продавала преступникам устройства с шифрованием

12 марта, 2018, 16:38

ФБР арестовала гендиректора компании Phantom Secure, которая занимается продажей защищенных смартфонов BlackBerry и Android. Ведомство считает, что организация занималась поставками устройств для преступных организаций по всему миру

Об этом пишет Motherboard.

По данным издания, Phantom Secure стала целью ФБР, а также Канадской и Австралийской полиции за поставку наркокартелям смартфонов, предназначенных для преступной деятельности. Следователи считают, что гендиректор компании Винсент Рамос (Vincent Ramos) был хорошо осведомлен об этом.

Согласно судебным документам, Phantom Secure была не просто связана с некоторыми преступлениями, а специально создавалась для содействия преступности. Компания перепрошивала BlackBerry и Android смартфоны, отключая в них камеры, микрофоны и некоторые стандартные функции подключения к сети.

Кроме того, Phantom Secure предлагала клиентам удаленное удаление информации из устройств. Услугами фирмы в том числе пользовались члены Синалоа - крупнейшего наркокартеля в Мексике.

Motherboard отмечает, что как для людей, которые работают с самыми скрытыми преступными группировками на планете, компания Рамоса была "чрезвычайно нескромной". Один из клиентов компании даже использовал адрес электронной почты "the.cartel".

По данным сотрудника канадской полиции под прикрытием, когда он спросил у работников Phantom Secure, подходят им смартфоны для отправки метамфетамина в Монреаль, они ответили, что разработали устройства "в том числе специально для этого".

В 2016 году голландская полиция столкнулась с похожим случаем, когда выяснила, что компания Ennetcom руководит зашифрованной сетью, используемой преступниками. После этого полицейские Голландии заявили, что могут взламывать устройства BlackBerry с технологией PGP.

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Недавно анонсировали смартфон, созданный специалистами DarkMatter, компании в сфере компьютерной безопасности, с похожими характеристиками. Он исключает слежение, просто отключая электропитание микрофона и камеры устройства, когда вы, например, ведете конфиденциальные переговоры.