В зоне АТО потери: погиб боец ВСУ, еще трое - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска вновь нарушали условия бессрочного прекращения огня и четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников.
На Луганском направлении населенные пункты Троицкое, Луганское и Новозвановка попали под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
"К сожалению, за прошедшие сутки есть потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.
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