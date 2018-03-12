В зоне АТО потери: погиб боец ВСУ, еще трое - ранены

12 марта, 2018, 07:14

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб в Донбассе, еще трое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска вновь нарушали условия бессрочного прекращения огня и четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников.

На Луганском направлении населенные пункты Троицкое, Луганское и Новозвановка попали под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

"К сожалению, за прошедшие сутки есть потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.