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В Верховной Раде появился первый криптомильярдер


фото: Сторінка Facebook Дмитра Голубова
Депутат Дмитрий Голубов указал в декларации за 2017 год более 13 тысяч криптомонет стоимостью 2,1 миллиарда гривен

Соответствующую информацию можно найти на сайте Единого государственного реестра деклараций человек.

Еще в 2012 году Голубов приобрел 4,376 тысячи биткоинов за 402 тысяч гривен, сейчас их стоимость составляет 1,7 млрд гривен.

В 2017 году Голубов получил в собственность 4,376 тысячи монет криптовалюты Bitcoin Cash, которые сейчас оцениваются в 296,78 миллиона гривен, и 4,376 тысячи криптомонет Bitcoin Gold, стоимость которых превышает 28,8 млн гривен.

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Как сообщает "Экономическая правда", ранее Голубов обвинялся в хищении 11 миллионов долларов платежных систем Visa и Mastercard. Он был основателем и руководителем сети cardplanet.com, на которой можно было получить информацию о владельцах карточных счетов из разных стран мира.

Летом 2005 года он был арестован украинскими правоохранителями и помещен в СИЗО. О Голубове писали влиятельные западные издания, обвиняя его в масштабном криминале, в частности – Тһе Wall Street Journal.

Расследование против Голубова также проводили американские следователи.

Однако через несколько месяцев депутаты от Партии регионов -Владимир Демехин и Владимир Макеенко взяли Голубова на поруки. Вскоре после этого украинский суд отказал системам Visa и Mastercard в участии в судебном процессе, а еще через некоторое время дело против Голубова закрыли.

В 2014 году Голубов был избран депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

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