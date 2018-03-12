В Украине запустили сайт с бесплатной классической музыкой
Об этом сообщает сайт "UA: Общественное вещание".
Композиции из фонда вещателя выложены в бесплатном доступе по адресу https://classical.suspilne.media. На сайте загружены произведения Леонтовича, Скорика, Лысенко, Мусоргского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна, Дебюсси, Баха, Шопена, Моцарта, Штрауса, Вивальди, Бизе, Грига, Офенбаха, Верди, Вагнера, Брамса и многих других композиторов.
Все композиции записаны в разные годы разными исполнителями и оцифрованы в единую базу. Для удобства рядом с каждым треком доступна информация с деталями об оркестре или музыканте. Среди исполнителей - такие ведущие украинские коллективы, как Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г. Веревки, Академический хор имени П. Майбороды, Государственный заслуженный симфонический оркестр Украины и другие.
"Это просто классика. Из фондов Общественного вещателя. Ранее эти записи хранились на полках архивов. Иногда их доставали, чтобы транслировать по радио. А теперь их может слушать каждый в удобное время и в любом месте. Вечная классика и золотой фонд Украинского радио не зазвучат по-новому от того, что они стали цифровыми. Но вот UA: КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА в общем доступе, а не под семью замками. 125 произведений разных композиторов, записанных в разные годы и в исполнении разных художников. Приятного прослушивания!" - сообщает Общественное.
В ближайшее время планируется запуск бесплатных приложений для смартфонов на Android и iOS.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-