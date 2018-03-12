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В Украине запустили сайт с бесплатной классической музыкой

"UA: Общественное вещание" запустило музыкальный проект UА: КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА - сайт, который содержит 125 аудиозаписей классических композиторов

Об этом сообщает сайт "UA: Общественное вещание".

Композиции из фонда вещателя выложены в бесплатном доступе по адресу https://classical.suspilne.media. На сайте загружены произведения Леонтовича, Скорика, Лысенко, Мусоргского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна, Дебюсси, Баха, Шопена, Моцарта, Штрауса, Вивальди, Бизе, Грига, Офенбаха, Верди, Вагнера, Брамса и многих других композиторов.

Все композиции записаны в разные годы разными исполнителями и оцифрованы в единую базу. Для удобства рядом с каждым треком доступна информация с деталями об оркестре или музыканте. Среди исполнителей - такие ведущие украинские коллективы, как Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г. Веревки, Академический хор имени П. Майбороды, Государственный заслуженный симфонический оркестр Украины и другие.

"Это просто классика. Из фондов Общественного вещателя. Ранее эти записи хранились на полках архивов. Иногда их доставали, чтобы транслировать по радио. А теперь их может слушать каждый в удобное время и в любом месте. Вечная классика и золотой фонд Украинского радио не зазвучат по-новому от того, что они стали цифровыми. Но вот UA: КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА в общем доступе, а не под семью замками. 125 произведений разных композиторов, записанных в разные годы и в исполнении разных художников. Приятного прослушивания!" - сообщает Общественное.

В ближайшее время планируется запуск бесплатных приложений для смартфонов на Android и iOS.

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