В Непале разбился самолет, погибло 49 человек

12 марта, 2018, 18:04

В понедельник, 12 марта, в столице Непала Катманду разбился самолет, в результате чего погибли по меньшей мере 49 человек

Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Самолет разбился во время захода на посадку около 14:18 по местному времени (10:33 по Киеву). Он летел из столицы Бангладеш Дакки. По имеющимся данным, на борту находился 71 человек - 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди пассажиров было двое детей. При этом гражданами Непала были 33 пассажира. Вместимость самолета составляет 78 человек.

По словам представителя полиции Непала Маноя Неупане, 22 раненых пассажиров госпитализировали в разные больницы Катманду.

Генеральный директор управления гражданской авиации Непала Санджив Гаутам отметил, что самолет не подчинился приказу диспетчера во время захода на посадку.

"Самолету позволили приземлиться с южной стороны взлетно-посадочной полосы, но он приземлился с северной стороны", - сказал Гаутам.

За три часа после катастрофы были отменены все рейсы из и до аэропорта.