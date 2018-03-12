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В некоторых областях сегодня потеплеет до +14 градусов, а в остальных регионах - дожди. Прогноз синоптика

12 марта в некоторых областях Украины ожидаются дожди, в большинстве регионов значительно потеплеет

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня Украина попадет под влияние западной влажной циклоничности, атмосферные фронты которой достигнут западных областей, а также Винницкой, Житомирской, Одесской и Киевской области. Там ожидаются дожди.

По словам синоптика, ветер будет южного и юго-восточного направления, сегодня вероятны штормовые порывы до 15-20 м/с.

"Температура самая высокая - на Западе, до +9+14, на Юге +5+10 градусов, в Центре +3+8 градусов, на Востоке -1+4 градуса, на Севере +2+7 градусов", - отметила Диденко.

В столице 12 марта будет ветрено, осадки могут пройти под вечер, а днем потеплеет до +6, +7 градусов. Тем временем, 13, 14, 15 марта влажная погода охватит всю Украину.

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