В некоторых областях сегодня потеплеет до +14 градусов, а в остальных регионах - дожди. Прогноз синоптика
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня Украина попадет под влияние западной влажной циклоничности, атмосферные фронты которой достигнут западных областей, а также Винницкой, Житомирской, Одесской и Киевской области. Там ожидаются дожди.
По словам синоптика, ветер будет южного и юго-восточного направления, сегодня вероятны штормовые порывы до 15-20 м/с.
"Температура самая высокая - на Западе, до +9+14, на Юге +5+10 градусов, в Центре +3+8 градусов, на Востоке -1+4 градуса, на Севере +2+7 градусов", - отметила Диденко.
В столице 12 марта будет ветрено, осадки могут пройти под вечер, а днем потеплеет до +6, +7 градусов. Тем временем, 13, 14, 15 марта влажная погода охватит всю Украину.
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