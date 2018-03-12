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В Киеве задержали квартирных воров, которые обогатились на 2 млн гривен


фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичные правоохранители задержали группу воров, которые заработали на грабеже квартиры 2 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что злоумышленники хорошо подготовились к краже. За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили возле входной двери нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, возвращались ли владельцы домой. А уже на следующий день подъехали к дому автомобилем.

"Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входных дверей. В квартире они находились где-то полчаса: похитили 69 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и золотые украшения из сейфа", - рассказал глава Шевченковского управления полиции Герман Приступа.

Задержанными оказались двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. А их сообщник - 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Правоохранители открыли дело по статье "Кража". Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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