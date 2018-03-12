В Киеве задержали квартирных воров, которые обогатились на 2 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что злоумышленники хорошо подготовились к краже. За день до совершения преступления они проникли в подъезд и поставили возле входной двери нескольких квартир так называемые "маячки", чтобы отследить, возвращались ли владельцы домой. А уже на следующий день подъехали к дому автомобилем.
"Злоумышленники распределили между собой роли: один стоял у подъезда, еще двое проникли в квартиру путем повреждения замков входных дверей. В квартире они находились где-то полчаса: похитили 69 тысяч долларов США, 4 тысячи евро и золотые украшения из сейфа", - рассказал глава Шевченковского управления полиции Герман Приступа.
Задержанными оказались двое 32-летних жителей Киевской области, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. А их сообщник - 33-летний иностранец, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Правоохранители открыли дело по статье "Кража". Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-