В Киеве открыли фан-зону зимних Паралимпийских игр

12 марта, 2018, 17:19

10 марта в холле киевского телецентра "Карандаш" по ул. Мельникова, 42 открылась фан-зона зимних Паралимпийских игр

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Главной целью создания такой площадки является наиболее полное освещение игр и переживания за украинских спортсменов.

В фан-зоне посетителей ждут трансляции из Республики Корея со всех видов спорта, встречи с чемпионами, мастер-классы по изучению разных языков - от корейского до языка жестов и шрифта Брайля, выставки творчества 8 художников, инсталляция Музея телевидения, Всеукраинский социальный фотопроект "Непокоренная красота".

Также в фан-зоне созданы игровая площадка от ГК "Интер Атлетика", на котором могут поиграть и дети с инвалидностью, и интерактивную зону музея в темноте "Третья после полуночи" с экспонатами, экспериментами в маске и с тростью. Кроме того, в холле телецентра работает выставка об истории игр, место Украины в них, количество медалей и о том, как телевидение освещает события такого масштаба.

В рамках фан-зоны уже состоялись встречи с многократными чемпионками Паралимпийских игр Еленой Юрковской и Александрой Кононовой, участником Паралимпийских игр Сергеем Хижняком и тренером Александром Заведеевым, открытые уроки по языку Брайля и жестовому языку, один из которых посетил тренер дефлимпийской сборной Украины по боулингу среди спортсменов с недостатками слуха Иван Шокота вместе с дочкой.

Также в фан-зоне провели турнир Игры Героев - дуэль между топовыми адаптивными спортсменами мира Романом Линдовим и Александром Антиповым на поддержку национальной паралимпийской сборной Украины.

Чтобы фан-зону мог посетить любой желающий, здание Киевского телецентра оборудовали пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью.

Фан-зона будет работать до 18 марта включительно с 10:00 до 20:00. Вход для всех желающих бесплатный.