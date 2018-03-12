 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве открыли фан-зону зимних Паралимпийских игр

10 марта в холле киевского телецентра "Карандаш" по ул. Мельникова, 42 открылась фан-зона зимних Паралимпийских игр

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Главной целью создания такой площадки является наиболее полное освещение игр и переживания за украинских спортсменов.

В фан-зоне посетителей ждут трансляции из Республики Корея со всех видов спорта, встречи с чемпионами, мастер-классы по изучению разных языков - от корейского до языка жестов и шрифта Брайля, выставки творчества 8 художников, инсталляция Музея телевидения, Всеукраинский социальный фотопроект "Непокоренная красота".

Также в фан-зоне созданы игровая площадка от ГК "Интер Атлетика", на котором могут поиграть и дети с инвалидностью, и интерактивную зону музея в темноте "Третья после полуночи" с экспонатами, экспериментами в маске и с тростью. Кроме того, в холле телецентра работает выставка об истории игр, место Украины в них, количество медалей и о том, как телевидение освещает события такого масштаба.

В рамках фан-зоны уже состоялись встречи с многократными чемпионками Паралимпийских игр Еленой Юрковской и Александрой Кононовой, участником Паралимпийских игр Сергеем Хижняком и тренером Александром Заведеевым, открытые уроки по языку Брайля и жестовому языку, один из которых посетил тренер дефлимпийской сборной Украины по боулингу среди спортсменов с недостатками слуха Иван Шокота вместе с дочкой.

Также в фан-зоне провели турнир Игры Героев - дуэль между топовыми адаптивными спортсменами мира Романом Линдовим и Александром Антиповым на поддержку национальной паралимпийской сборной Украины.

Чтобы фан-зону мог посетить любой желающий, здание Киевского телецентра оборудовали пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью.

Фан-зона будет работать до 18 марта включительно с 10:00 до 20:00. Вход для всех желающих бесплатный.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать