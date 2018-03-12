В Киеве 13 марта ограничат движение Северным мостом

12 марта, 2018, 22:13

В Киеве 13 марта частично ограничат движение по Северному мосту через реку Десенка

Ограничение движения связано с ремонтом, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта Северным мостом через р. Десенка. При благоприятных погодных условиях здесь будут проводить ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать: с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".