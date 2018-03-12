В Киеве 13 марта ограничат движение Северным мостом
12 марта, 2018, 22:13
В Киеве 13 марта частично ограничат движение по Северному мосту через реку Десенка
Ограничение движения связано с ремонтом, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта Северным мостом через р. Десенка. При благоприятных погодных условиях здесь будут проводить ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения будут действовать: с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".
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