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В Киеве 13 марта ограничат движение Северным мостом

В Киеве 13 марта частично ограничат движение по Северному мосту через реку Десенка

Ограничение движения связано с ремонтом, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта Северным мостом через р. Десенка. При благоприятных погодных условиях здесь будут проводить ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать: с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".

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