В Харькове СБУ задержала "депутата", владеющего крупнейшей сетью супермаркетов на оккупированной Донетчине

12 марта, 2018, 14:24

Оперативники задержали владельца одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донетчины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали бизнесмена, который финансировал боевиков на оккупированной территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донетчины. Коммерсант наладил механизм поставок продуктов питания и табачных изделий по территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.

Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является "действующим депутатом" Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших плательщиков налогов в "бюджет" псевдореспублики.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и местах проживания его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.

Правоохранители открыли дело по статье “Создание террористической группы или террористической организации". Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.