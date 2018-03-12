В Харькове осудили к 11 годам террористов, которые обстреливали военкоматы

12 марта, 2018, 19:54

Октябрьский райсуд Харькова признал виновными трех мужчин в совершении ряда террористических актов на территории Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Двум злоумышленникам - 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

28-летнему мужчине, который признал свою вину и искренне раскаялся, - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, речь идет о серии терактов, совершенных в период с сентября 2014 года до марта 2015 года. Среди них - обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова (сентябрь 2014 года), террористические акты на железнодорожных станциях "Залютино" (октябрь 2014 года), "Шебелинка" (январь 2015 года) и "Новожаново" (март 2015 года), обстрел офиса частной юридической учреждения (сентябрь 2014 года) и ООО "Харьковрегионгаз" (январь 2015 года).

Кроме того, злоумышленникам инкриминировалась покушение на террористический акт на территории нефтяной базы в октябре 2014 года. Тогда не сработал ни один из двух РПГ-22, из которых мужчины пытались осуществить выстрелы.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.