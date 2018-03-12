В Греции россиянин с пистолетом сорвал футбольный матч Суперлиги
Об этом сообщает "Укринформ".
На 90-й минуте матча Саввиди, который является владельцем ПАОК, выбежал на поле со своей охраной и начал угрожать арбитру. При этом на поясе у бизнесмена висел пистолет в кобуре.
Саввиди возмутило то, что судья не засчитал мяч его команды из-за офсайда.
В ответ на действия россиянина футболисты АЕК покинули поле, заявив, что не собираются продолжать игру в таких условиях. Главный арбитр встречи Гиоргос Коминис завершил матч досрочно.
АЕК лидирует в чемпионате Греции (54 очка). ПАОК отстает на два пункта.
Иван Саввиди является владельцем ростовской "Группы Агроком", которой принадлежит фабрика "Донской табак" и аэропорт Ростова-на-Дону. С 2003 года он два срока работал депутатом российской Госдумы. Саввиди был президентом ростовских футбольных клубов "Ростов" и СКА, а в 2012 году купил контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК.
#PAOKAEK pic.twitter.com/bGw9sfjl4J— Gavalas Greg (@GregGavalas) 11 марта 2018 г.
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