В Греции россиянин с пистолетом сорвал футбольный матч Суперлиги

12 марта, 2018, 12:09

В воскресенье, 11 марта, в греческих Салониках российский бизнесмен Иван Саввиди сорвал футбольный матч Суперлиги между командами ПАОК и АЕК

Об этом сообщает "Укринформ".

На 90-й минуте матча Саввиди, который является владельцем ПАОК, выбежал на поле со своей охраной и начал угрожать арбитру. При этом на поясе у бизнесмена висел пистолет в кобуре.

Саввиди возмутило то, что судья не засчитал мяч его команды из-за офсайда.

В ответ на действия россиянина футболисты АЕК покинули поле, заявив, что не собираются продолжать игру в таких условиях. Главный арбитр встречи Гиоргос Коминис завершил матч досрочно.

АЕК лидирует в чемпионате Греции (54 очка). ПАОК отстает на два пункта.

Иван Саввиди является владельцем ростовской "Группы Агроком", которой принадлежит фабрика "Донской табак" и аэропорт Ростова-на-Дону. С 2003 года он два срока работал депутатом российской Госдумы. Саввиди был президентом ростовских футбольных клубов "Ростов" и СКА, а в 2012 году купил контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК.