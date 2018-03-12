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В Греции приостановили чемпионат по футболу из-за россиянина с пистолетом

Исполняющий обязанности министра спорта Греции Георгиос Василиадис объявил о приостановлении чемпионата Греции по футболу

Об этом передает Sport24.

Причиной этого стал скандальный инцидент в конце матча между командами ПАОК и АЕК.

"Мы не позволим вернуться беспорядкам, и мы готовы использовать политическую составляющую, но это последнее, что нас беспокоит. Наиболее важными являются правила, которые должны быть одинаковыми для всех. В этом свете мы решили приостановить чемпионат на бессрочный период времени. Мы находимся в контакте с УЕФА и не возобновим чемпионат, пока не будет достигнута новая четкая структура, согласованная всеми", – заявил Василиадис.

Из-за скандального инцидента все греческие клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

  • Напомним, российский бизнесмен, который является владельцем ПАОКа, Иван Саввиди выбежал на поле с оружием в руках. Саввиди угрожал арбитру, который отменил гол его команды, а также одному из руководителей АЕКа.
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