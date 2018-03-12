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В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер Освенцима"

"Бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг, которого осудили в июле 2015 года к 4 годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, умер в больнице, так и не просидев ни дня в тюрьме

О его смерти сообщило министерство юстиции федеральной земли Нижняя Саксония, информирует DW.

Ранее Федеральная судебная палата Германии, Конституционный суд ФРГ и главный прокурор Люнебурга отклонили прошение о помиловании и отсрочке приговора. 96-летний Гренинг собирался обратиться к министру юстиции Нижней Саксонии, что было последней возможностью заменить реальное наказание условным.

Дело Гренинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, который лично в убийствах не принимал участия.

С сентября 1942 года по октябрь 1944 года Гренинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он перечислял деньги, найденные в багаже заключенных, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

В середине ноября вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер призвал Федеральную судебную палату можно скорее принять решение о законности приговора. Хойбнер заявил, что у узников Холокоста, ныне живущих, не осталось больше времени, "они хотят еще при жизни узнать, признает высший суд тотальность нацистской фабрики смерти и ответственность всех сотрудников, работавших в ней.

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