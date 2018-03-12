В Германии в возрасте 96 лет умер "бухгалтер Освенцима"
О его смерти сообщило министерство юстиции федеральной земли Нижняя Саксония, информирует DW.
Ранее Федеральная судебная палата Германии, Конституционный суд ФРГ и главный прокурор Люнебурга отклонили прошение о помиловании и отсрочке приговора. 96-летний Гренинг собирался обратиться к министру юстиции Нижней Саксонии, что было последней возможностью заменить реальное наказание условным.
Дело Гренинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, который лично в убийствах не принимал участия.
С сентября 1942 года по октябрь 1944 года Гренинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он перечислял деньги, найденные в багаже заключенных, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.
В середине ноября вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер призвал Федеральную судебную палату можно скорее принять решение о законности приговора. Хойбнер заявил, что у узников Холокоста, ныне живущих, не осталось больше времени, "они хотят еще при жизни узнать, признает высший суд тотальность нацистской фабрики смерти и ответственность всех сотрудников, работавших в ней.
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