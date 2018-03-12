В ЕС настаивают: "Газпром" должен выполнить свои обязательства перед Украиной

12 марта, 2018, 12:28

Российский "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства по газовым контрактам, согласно c постановлениtv Стокгольмского арбитража

Об этом во время совместного брифинга в Киеве с премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Могерини, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас Еврокомиссия в лице еврокомиссара по Энергетическому союзу Шефчович делает все возможное для того, чтобы урегулировать ситуацию между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства", - подчеркнула Могерини.

Отметим, во время этой пресс-конференции Гройсман анонсировал создание Антикоррупционного суда в течение ближайших месяцев.

По словам Могерини, ЕС видит значительный прогресс в реформах Украины.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.

"Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной. Впоследствии в "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.