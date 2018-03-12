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Умер основатель модного бренда Живанши


фото: youtube
В возрасте 91 год скончался французский дизайнер и основатель известного бренда Юбер де Живанши

Об этом сообщает The Independent.

Основатель одноименного модного дома Юбер де Живанши умер, официально сообщила семья дизайнера. Сообщается, что икона французского стиля отошел в субботу, 10 марта.

Живанши был известен как дизайнер одежды для британских аристократов, первой леди Жаклин Кеннеди и культовой американской актрисы Одри Хепберн. Именно он создал "маленькое черное платье", которое Хепберн носила для съемок "Завтрак у "Тиффани".

"Моя профессия - одна из самых красивых в моде: я делаю других счастливыми благодаря идеи", - сказал кутюрье в 2017 году на открытии выставки в Музее кружева и моды в Кале.

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