Украина завоевала уже третью золотую медаль на Паралимпиаде-2018
12 марта, 2018, 09:21
Украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
Об этом сообщает "Укринформ".
Таким образом, мужчина победил в лыжной гонке на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Рептюх справился с дистанцией за 44 минуты 52,4 секунды. До этого также Игорь завоевал бронзу на дистанции 7,5 км.
Другой украинец Сергей Романюк в гонке пришел седьмым, преодолев этот путь за 50 минут 44,8 секунды.
Второе и третье места заняли представители Франции Бенжамин Давье и Норвегии Хакон Олсруд соответственно.
Сейчас украинские спортсмены уже получили 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
- 10 марта биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
- Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
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