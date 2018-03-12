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Украина завоевала уже третью золотую медаль на Паралимпиаде-2018

Украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Об этом сообщает "Укринформ".

Таким образом, мужчина победил в лыжной гонке на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Рептюх справился с дистанцией за 44 минуты 52,4 секунды. До этого также Игорь завоевал бронзу на дистанции 7,5 км.

Другой украинец Сергей Романюк в гонке пришел седьмым, преодолев этот путь за 50 минут 44,8 секунды.

Второе и третье места заняли представители Франции Бенжамин Давье и Норвегии Хакон Олсруд соответственно.

Сейчас украинские спортсмены уже получили 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

  • 10 марта биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
  • Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
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