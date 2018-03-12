Украина готова выводить ракеты на орбиту, а делать это хочет в Австралии. Почему

12 марта, 2018, 13:29

Ракеты могут выводиться на орбиту с территории Западной Австралии уже не позже, чем через 5 лет, если руководство этого государства поддержит амбициозное предложение от правительства Украины

Об этом пишет австралийское издание The West Australian.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии. Реализация этой идеи поможет воплотить многолетнюю мечту Австралии иметь свой собственный пусковой комплекс.

Предложение впервые поступило в Федеральный и Государственный правительства Австралии в 2016 году, пишет издание.

Как отметил изданию посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Украина имеет технические знания, производственную цепь и долгую историю в области мировых космических исследований, чтобы поддержать это предложение. "Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты. Уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования", - говорит Кулинич.

Как пишет The West Australian, ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади, преимущественно возле авиабазы Кертин, что около города Дерби на северо-западе Австралии.

ГКАУ также необходимо, чтобы власти Австралии оказали поддержку в исследовании земель на их доступность и собственность, получение разрешений экологических служб, вопросы с правами на землю австралийских аборигенов и другие основные вопросы, решение которых необходимо для строительства проекта.

По данным инициаторов проекта, первичное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США.

По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет. "Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также вкладов соседей и союзников Австралии", - пишет издание.

Как отмечают в ГКАУ, этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.

По словам сенатора из Западной Австралии Линды Рейнолдс, которая занимается развитием космической отрасли страны, предложение Украины в случае его реализации может иметь отличные возможности. "Северо-Запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - сказала Рейнолдс.