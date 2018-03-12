Украина готова выводить ракеты на орбиту, а делать это хочет в Австралии. Почему
Об этом пишет австралийское издание The West Australian.
Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли - одном из округов Западной Австралии. Реализация этой идеи поможет воплотить многолетнюю мечту Австралии иметь свой собственный пусковой комплекс.
Предложение впервые поступило в Федеральный и Государственный правительства Австралии в 2016 году, пишет издание.
Как отметил изданию посол Украины в Австралии Николай Кулинич, Украина имеет технические знания, производственную цепь и долгую историю в области мировых космических исследований, чтобы поддержать это предложение. "Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты. Уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля для использования", - говорит Кулинич.
Как пишет The West Australian, ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади, преимущественно возле авиабазы Кертин, что около города Дерби на северо-западе Австралии.
ГКАУ также необходимо, чтобы власти Австралии оказали поддержку в исследовании земель на их доступность и собственность, получение разрешений экологических служб, вопросы с правами на землю австралийских аборигенов и другие основные вопросы, решение которых необходимо для строительства проекта.
По данным инициаторов проекта, первичное исследование может быть завершено в относительно короткие сроки и обойдется в менее чем 500 тысяч долларов США.
По словам Кулинича, технико-экономическое обоснование для определения того, сколько это будет стоить, может быть сделано в течение 2 лет. "Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также вкладов соседей и союзников Австралии", - пишет издание.
Как отмечают в ГКАУ, этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.
По словам сенатора из Западной Австралии Линды Рейнолдс, которая занимается развитием космической отрасли страны, предложение Украины в случае его реализации может иметь отличные возможности. "Северо-Запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии", - сказала Рейнолдс.
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