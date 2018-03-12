Украина до сих пор не утомила ЕС. Могерини привела конкретные примеры
Об этом во время совместного брифинга в Киеве с президентом Петром Порошенко заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Могерини, сообщает Еспресо.TV.
"Я не вижу никакой усталости у Европейского Союза по поводу Украины, это подтверждается санкциями и решениями о предоставлении финансовой помощи Украине. Решение предыдущих недель показывают, нет никакой усталости по Украине", - заявила Могерини.
Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел также добавила, что выполнение реформ чрезвычайно важно для украинцев, особенно для молодых людей.
"Когда я встречаюсь с молодежью, я вижу огромный энтузиазм относительно дальнейших изменений в Украине. Мы работаем с Украиной для того, чтобы политическая воля была внедрена. Мы видим нашу помощь как инвестиции в развитие нашего общего европейского континента", - отметила она.
Могерини также добавила, что Европейский Союз продолжает поддерживать Минские соглашения и работу Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.
Во время конференции Могерини также заявила, что Европейский Союз не будет признавать результатов российских президентских выборов в Крыму, которые пройдут 18 марта.
Она добавила, что планирует посетить Донбасс во время следующего визита в Украину.
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