Угрозы ядерным оружием со стороны России не изменят стратегию США в отношении нее. Объяснения Пентагона

12 марта, 2018, 07:36

Заявление президента России Владимира Путина по созданию нового ядерного оружия не меняет стратегии американской власти в отношении страны

Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Маттис, сообщает издание The Washington Post.

Он прокомментировал недавнее заявление Путина по разработке Россией ядерного оружия, которое может быть использовано против США. По словам главы Пентагона, такая информация разочаровывает американские власти, однако и не удивительна.

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Маттис отметил, что не увидел никаких изменений в отношении военных возможностей России во время презентации Путина. Он добавил, что "сколько бы денег Кремль не хотел вложить в эту гонку вооружений с самим собой", подход США к нему остается неизменным.

"В конце концов, они могут зря потратить все эти деньги. Это не меняет мой стратегический расчет. Я просто предположил, что все это будет очень затратным для российских людей", - подчеркнул Маттис.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новом стратегическом оружии - крылатой ракете с ядерной установкой.

Министерство обороны США заявило, что ознакомлено с заявлением президента России Владимира Путина о якобы наличии оружия, способного преодолевать систему противоракетной обороны.

В Госдепартаменте США заявили, что использование упомянутых Путиным видов ядерного оружия нарушает международные обязательства Москвы, а именно Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).