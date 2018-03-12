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Убийство Скрипаля: сотни людей вынуждены постирать одежду, на которой могут быть токсины из паба

Сотни людей, посетивших ресторан Zizzi или паб Mill в английском городе Солсбери, теперь вынуждены постирать свою одежду из-за угрозы воздействия нервно-паралитических веществ

Об этом сообщает издание Reuters.

Соответствующее требование выдвинуло Министерство здравоохранения Великобритании после того, как в этих заведениях были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

В Минздраве отмечают, что риска для здоровья не было выявлено ни у кого, кто находился в ресторане или пабе во время инцидента.

Однако, если вещество имело контакт с одеждой или вещами посетителей, оно все еще может находиться там и поразить кожу человека.

Один из свидетелей событий рассказал журналистам Reuters, что ряд полицейских автомобилей и других машин убрали с местной автостоянки солдаты, которые были одеты в защитную одежду и противогазы.

По словам других свидетелей, некоторые предметы из ресторана Zizzi, включая стол, были убраны из заведения, а затем - уничтожены.

5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.

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