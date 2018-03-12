Ситуация в Закарпатье спокойная, - ОБСЕ
Об этом рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг, информирует "Новое время".
Ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей ОБСЕ. В то же время отдельного офиса организация не открывала.
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"Факты заключаются в том, что в течение последних недель спецмиссия уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.
Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.
- Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ). Из-за пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв в здании.
- Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
- 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
- Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
- 10 марта, на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит Сийярто, появилась информация со ссылкой на заявление министра о том, что ОБСЕ якобы сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Закарпатская ОГА опровергла данное заявление Сийярто.
- 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
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