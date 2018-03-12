Ситуация в Закарпатье спокойная, - ОБСЕ

12 марта, 2018, 18:23

Наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде из-за февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска

Об этом рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг, информирует "Новое время".

Ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей ОБСЕ. В то же время отдельного офиса организация не открывала.

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"Факты заключаются в том, что в течение последних недель спецмиссия уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.