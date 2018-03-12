 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ситуация в Закарпатье спокойная, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ усилили мониторинг в Ужгороде из-за февральских нападений на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, отправив туда патрули из Ивано-Франковска

Об этом рассказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг, информирует "Новое время".

Ранее в Ужгород для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей ОБСЕ. В то же время отдельного офиса организация не открывала.

Читайте также: Венгрия снова начала разгонять тему автономии Закарпатья. История "мягкой оккупации"

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель спецмиссия уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", - заявил Хуг.

Он отметил, что специальная наблюдательная миссия ОБСЕ работает в Украине с марта 2013 года в 10 городах. Ее наблюдательные пункты, которые занимаются мониторингом ситуации на западе Украины, расположены во Львове, Черновцах и Киеве.

  • Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ). Из-за пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв в здании.
  • Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
  • 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородько избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
  • Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвал ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
  • 10 марта, на официальном сайте правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, в которую входит Сийярто, появилась информация со ссылкой на заявление министра о том, что ОБСЕ якобы сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Закарпатская ОГА опровергла данное заявление Сийярто.
  • 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать