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Синоптик рассказала, когда в Украину снова накроют морозы


фото: vremena-goda
В течение недели на территории Украины ожидается сравнительно теплая погода, однако впоследствии похолодает

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в течение недели в стране будут бушевать атмосферные фронты. Сегодня, вероятнее всего, дожди пройдут в западных регионах, на остальной территории будет высокое атмосферное давление и относительно сухая погода.

Теплее всего будет в западных областях, где ожидается от 10 до 14-15 градусов тепла. На юге потеплеет до +6 +11 градусов, а на остальной территории температура будет умеренной от 2 до 7-8 градусов тепла. Прохладнее всего будет на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

По предварительным прогнозам, в ближайшие выходные, 17-18 марта, ожидается похолодание, в Украину вернутся временные морозы.

В Киеве сегодня и в ближайшие дни прогнозируют влажную погоду, дожди будут чередоваться с прояснениями, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.

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