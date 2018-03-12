Синоптик рассказала, когда в Украину снова накроют морозы
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в течение недели в стране будут бушевать атмосферные фронты. Сегодня, вероятнее всего, дожди пройдут в западных регионах, на остальной территории будет высокое атмосферное давление и относительно сухая погода.
Теплее всего будет в западных областях, где ожидается от 10 до 14-15 градусов тепла. На юге потеплеет до +6 +11 градусов, а на остальной территории температура будет умеренной от 2 до 7-8 градусов тепла. Прохладнее всего будет на Сумщине, Харьковщине и Луганщине.
По предварительным прогнозам, в ближайшие выходные, 17-18 марта, ожидается похолодание, в Украину вернутся временные морозы.
В Киеве сегодня и в ближайшие дни прогнозируют влажную погоду, дожди будут чередоваться с прояснениями, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла.
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