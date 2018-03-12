США поддерживают Британию в расследовании отравления Скрипаля, – спикер Трампа

12 марта, 2018, 22:53

Соединенные Штаты поддерживают Великобританию в вопросе расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает NBC.

"Думаю, они (Великобритания – ред.) все еще прорабатывают некоторые детали относительно этого (инцидента – ред.). Мы, безусловно, поддерживаем их в этом процессе", – сказала пресс-секретарь.

Она напрямую не ответила на вопрос, считает ли Белый дом, что за нападением с применением нервно-паралитического газа на территории Великобритании стоит Россия.