США поддерживают Британию в расследовании отравления Скрипаля, – спикер Трампа
12 марта, 2018, 22:53
Соединенные Штаты поддерживают Великобританию в вопросе расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает NBC.
"Думаю, они (Великобритания – ред.) все еще прорабатывают некоторые детали относительно этого (инцидента – ред.). Мы, безусловно, поддерживаем их в этом процессе", – сказала пресс-секретарь.
Она напрямую не ответила на вопрос, считает ли Белый дом, что за нападением с применением нервно-паралитического газа на территории Великобритании стоит Россия.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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