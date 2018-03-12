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Спасатели предупреждают: в 7 областях ожидаются подъемы уровней воды

12 марта на территории Украины ожидаются подъемы уровней воды в водоемах

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ведомстве отметили, что сегодня из-за оттепели и осадки ожидается продолжение повышения уровней воды в водоемах, в частности:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;
  • на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;
  • на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м
  • на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 – 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

"12 марта на р. Ворона возле г.Тысменица (Ивано-Франковская обл., Тисменицкий р-н) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 8 ч. 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий", - подытожили спасатели.

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