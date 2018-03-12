Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen отказался давать показания

12 марта, 2018, 18:14

Фигурант уголовного производства по делу смертельной аварии в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания

Об этом сообщает NewsRoom.

12 марта состоялось заседание в Киевском районном суде Харькова, где заслушали показания подозреваемых в совершении смертельного ДТП. Сначала свидетельство дала водитель Lexus Елена Зайцева.

"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать свидетелей полностью. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников)", - заявил Дронов.

Сообщается, что следующее заседание состоится 21 марта в 14:00.