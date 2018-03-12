Смертельное ДТП в Харькове: водитель Volkswagen отказался давать показания
12 марта, 2018, 18:14
Фигурант уголовного производства по делу смертельной аварии в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания
Об этом сообщает NewsRoom.
12 марта состоялось заседание в Киевском районном суде Харькова, где заслушали показания подозреваемых в совершении смертельного ДТП. Сначала свидетельство дала водитель Lexus Елена Зайцева.
"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать свидетелей полностью. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников)", - заявил Дронов.
Сообщается, что следующее заседание состоится 21 марта в 14:00.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
- Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
- Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
- Девушку-водителя Lexus на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
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